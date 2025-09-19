Deși a avut un start de sezon fulminant, fiind unul dintre cei mai productivi jucători U21 din campionat, fotbalistul a dispărut din lotul gălățenilor, iar situația sa este incertă. Conducerea clubului a dezvăluit că tânărul jucător se confruntă cu depresia.



La meciul pierdut de Oțelul cu FC Botoșani, scor 0-1, absența lui Bană a ridicat semne de întrebare, mai ales în contextul formei excelente pe care o arăta. Misterul a fost elucidat de Cristian Munteanu, oficialul clubului gălățean, care a vorbit deschis despre problemele fotbalistului.



"De când a venit la Oțelul, are cele mai bune cifre de U21 în România, cu 3 pase de gol și 2 goluri. Partide incredibile jucate, convocare la U21. Din păcate și pentru noi și pentru el, a intrat într-o ușoară depresie. Este la tratament, la psiholog", a explicat Cristian Munteanu pentru Fanatik.



"Lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional"



Oficialul gălățean consideră că succesul rapid și presiunea primei mutări departe de casă l-au afectat pe tânărul mijlocaș originar din Băilești. Clubul îi este alături și așteaptă recuperarea sa completă, fără a pune presiune pe o revenire rapidă.



"A avut o urcare fulminantă la noi, într-un timp scurt. Este prima lui plecare de acasă, e un timp mai sensibil. Ruperea asta de casă, de familie… A devenit idolul tribunei la noi, a fost convocat la U21 și cred că lucrurile au fost prea rapide pentru el și a cedat emoțional. Suntem alături de el și facem tot posibilul să își revină. Îl așteptăm mai puternic. Nu există o perioadă preconizată de revenire", a mai spus Munteanu.



În cele 8 partide jucate pentru Oțelul în această ediție de campionat, Ștefan Bană a reușit 2 goluri și 3 pase decisive, impresionând la debutul pentru echipa antrenată de Laszlo Balint.



400.000 de euro este cota de piață a lui Ștefan Bană, potrivit site-urilor de specialitate.

