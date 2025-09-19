Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #10 din sezonul regulat al Superligii României sâmbătă seară, pe stadionul ”Ion Oblemenco”. Partida dintre Oțelul și Craiova va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.



Cum l-a numit Mirel Rădoi pe Laszlo Balint înainte de Oțelul - Craiova: ”Nu va fi deloc ușor”



La conferința de presă premergătoare meciului, Mirel Rădoi a evidențiat că Laszlo Balint, tehnicianul de la Galați, este un antrenor ”excelent” și că se așteaptă la un meci dificil în deplasare.



De asemenea, Rădoi a sugerat și că Oțelul nu ar fi meritat să piardă confruntarea precedentă din campionat cu FC Botoșani. Gălățenii au cedat cu 0-1 în fața propriilor suporteri în etapa #9.



”Nu cred că va fi deloc ușor, cum nu va fi niciun meci de acum încolo, pentru că fiecare adversar pe care îl vom întâlni acasă sau în deplasare își va dori, cu atât mai mult cu cât noi suntem în acest moment pe prima poziție, punct sau puncte de fiecare dată. O ambiție în plus, o motivație pentru ei.



Cunoaștem Oțelul anul acesta, o echipă mult schimbată în bine față de sezonul trecut, cu un antrenor excelent, am fost colegi la licența pro, ca și antrenorii din noua generație și nu doar, analizează adversarul până la ultimul detaliu, o echipă destul de exactă pe momentul organizării defensive, după aceea ofensiv cu lucruri bine puse la punct, cu un joc din punct de vedere ofensiv dinamic, cât mai exact și foarte rapid, fără prea multe atingeri.



Cred că ne așteaptă și prin prisma publicului, și din ce am înțeles, stadionul va fi plin mâine, cred că va fi un meci mult mai dificil decât a fost partea de acasă cu Farul Constanța.



Nu meritau să piardă cu Botoșani. Am văzut acea partidă. Este un rezultat nedrept. Nu doar dacă ne uităm pur și simplu la raportul meciului ca și statistică.



Meciul văzut și live și după aceea, rezultatul este unul care nu trebuia să rămână așa. Jocul celor de la Galați a fost foarte bun.



Dacă ne uităm și golul celor de la Botoșani, un gol din alunecare, voleu, bară, gol. Adică lucrurile astea se întâmplă foarte, foarte rar. Din punctul meu de vedere, fața lor e aceea care au dominat partida cu Botoșani, care au bătut fără drept de apelul CFR Cluj.



Din punctul meu de vedere, e o echipă care trebuia să câștige ambele partide. A reușit doar cu CFR Cluj. Dar din punctul meu de vedere la cum au jucat și ce ocazii au avut, și inițiativă, și tactic, și disciplină, cred că Oțelul trebuia să câștige cu Botoșani”, a spus Mirel Rădoi la conferința de presă.

