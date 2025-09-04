Încă o convocare de urgență la România U21! Curelea a chemat un jucător de la Rapid

După ce Costin Curelea a anunțat lotul pentru prima sa acțiune în calitate de selecționer al naționalei U21, David Maftei (Farul Constanța) s-a accidentat și a fost înlocuit de Mark Țuțu (UTA Arad).

Rareș Pop, convocat de urgență la România U21 pentru partidele cu Kosovo și San Marino



Joi dimineață, cu o zi înaintea meciului România - Kosovo, FRF a anunțat că și Ștefan Bană a acuzat probleme medicale. Jucătorul celor de la Oțelul Galați, împrumutat de la Universitatea Craiova, a părăsit lotul.



În locul lui Bană, Curelea l-a convocat pe Rareș Pop. Extrema celor de la Rapid a jucat în trei partide și în preliminariile precedente.



La Rapid, Pop a prins puține minute și în acest sezon - doar 122 pe parcursul a trei jocuri. A reușit o pasă decisivă în victoria cu FC Botoșani (3-1).

