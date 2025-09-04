Încă o convocare de urgență la România U21! Curelea a chemat un jucător de la Rapid

Încă o convocare de urgență la România U21! Curelea a chemat un jucător de la Rapid
România U21 ia startul în preliminariile EURO 2027, în direct pe Pro Arena și VOYO. Înaintea meciurilor cu Kosovo și San Marino, noul selecționer Costin Curelea s-a confruntat cu câteva probleme de lot.

După ce Costin Curelea a anunțat lotul pentru prima sa acțiune în calitate de selecționer al naționalei U21, David Maftei (Farul Constanța) s-a accidentat și a fost înlocuit de Mark Țuțu (UTA Arad).

Rareș Pop, convocat de urgență la România U21 pentru partidele cu Kosovo și San Marino

Joi dimineață, cu o zi înaintea meciului România - Kosovo, FRF a anunțat că și Ștefan Bană a acuzat probleme medicale. Jucătorul celor de la Oțelul Galați, împrumutat de la Universitatea Craiova, a părăsit lotul.

În locul lui Bană, Curelea l-a convocat pe Rareș Pop. Extrema celor de la Rapid a jucat în trei partide și în preliminariile precedente.

La Rapid, Pop a prins puține minute și în acest sezon - doar 122 pe parcursul a trei jocuri. A reușit o pasă decisivă în victoria cu FC Botoșani (3-1).

  • România U21 - Kosovo U21 se joacă vineri, de la 18:30, pe Stadionul Emil Alexandrescu din Iași. Partida cu San Marino va avea loc la Serravalle, marți, de la 21:30. Ambele jocuri vor fi transmise în direct de Pro Arena și VOYO.

Lotul României U21 pentru meciurile cu Kosovo și San Marino

Portari

  • Ștefan Lefter (Universitatea Cluj), Vlad Rafailă (Real Betis | Spania), Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara);

Fundași

  • Tony Strata (Vitória Guimarães | Portugalia), Matteo Duțu (AC Milan | Italia), Răzvan Pașcalău (Dinamo), Mario Tudose (CFC Argeș), Robert Jălade (Sevilla | Spania), Antonio David (Internazionale Milano | Italia), Kevin Ciubotaru (FC Hermannstadt), Mark Țuțu (UTA Arad);

Mijlocași

  • Eduard Radaslavescu (Farul Constanța), Mihnea Rădulescu (Universitatea Craiova), Alexandru Musi (Dinamo), Rareș Pop (Rapid), Lorenzo Biliboc (CFR Cluj), Cristian Mihai (Dinamo), Cătălin Vulturar (Rapid), Alin Boțogan (Petrolul), Luca Szimionaș (Hellas Verona | Italia);

Atacanți

  • Rareș Burnete (Juve Stabia | Italia), Atanas Trică (Universitatea Cluj), Ioan Vermeșan (Hellas Verona | Italia).

VIDEO Costin Curelea, interviu înainte de România - Kosovo la U21

