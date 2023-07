Cele două echipe s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco”, în a doua etapă a noului sezon al Superligii României.

Reacția lui Ovidiu Hațegan, după ce a revenit la centru în urma accidentului cumplit din 2022

La centrul partidei a fost Ovidiu Hațegan, care a arbitrat prima partidă din primul eșalon al României, după o lungă perioadă de absență cauzată de problemele medicale.

Ovidiu Hațegan a oferit și o reacție după meci, exprimându-și recunoștința față de familie și cei dragi.

„Mulțumesc că m-ați primit. A fost un moment emoționant. După 17 luni... A fost un moment dificil în viața mea. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că am reușit să trec. A fost o încercare. Mă bucur că am stat aproape lângă familie. Am avut sprijinul federației, comisiei centrale. M-am pregătit bine fizic, nu mi-am asumat niciun risc. Și mă bucur că am fost aici în calitate de arbitru.

Sunt niște trăiri greu de explicat în cuvinte. Uitați, aici e Neagoe (n.r. se ia în brațe cu antrenorul Universității Craiova, Eugen Neagoe). Am avut familia alături de mine. Vreau să spun că îi iubesc și că abia aștept să vin mâine acasă.

Nu au fost momente dificile. Imediat după acea cumpănă mi-am resetat tot și am plecat pe ideea.... Ok, arbitrajul face parte din trecut. Nu am simțit niciodată un regret, am simțit că am câștigat dreptul de a avea o a doua viață. Din păcate mulți nu au șansa să retrăiască aceste momente”, a spus Ovidiu Hațegan după meci.

Universitatea Craiova - Oțelul Galați 0-0

Prima repriză a fost de foc. Oltenii au fost în nenumărate rânduri extrem de aproape de a deschide scorul. Elevii lui Eugen Neagoe au nimerit toate barele porții adverse.

În repriza secundă, jocul s-a stins. Cu o ultimă suflare, trupa din Bănie a încercat să culeagă toate cele trei puncte din a doua etapă, însă scorul a rămas tot 0-0.

Echipele de start