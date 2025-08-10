Fostul selecționer al naționalei U21 îi dă dreptate antrenorului Costel Gâlcă și pune degetul pe rană: indisciplina și, mai ales, lipsa somnului.



Scandalul a izbucnit după ce Borza a fost văzut la festivalul de pe litoral, imediat după victoria Rapidului cu FC Argeș. Antrenorul Costel Gâlcă s-a arătat deranjat, transmițând că zilele libere sunt pentru odihnă, nu pentru astfel de escapade.



Acum, Daniel Pancu intervine în forță și validează poziția tehnicianului giuleștean, insistând pe importanța unui regulament intern strict.



"Ora de somn influențează cel mai mult randamentul!"



Pancu a subliniat că respectarea programului de odihnă este esențială pentru un sportiv de performanță, fiind punctul pe care nu îl negociază niciodată.



"Sunt niște reguli la un club, cum a fost și cu alcoolul. Lucrurile sunt simple, este un regulament. Cel mai mult urăsc nerespectarea orei de somn!", a tunat Pancu pentru DigiSport.



Fostul atacant a continuat, oferind o perspectivă tranșantă asupra modului în care un fotbalist ar trebui să se relaxeze.



"Ora de somn influențează cel mai mult randamentul unui sportiv. Dacă vrei să mai faci lucruri interzise și le faci ziua și dormi noaptea… Lucruri interzise adică, așa cum am zis, unul să intre în bar, altul în cofetărie. Unul să stea la lăutari, altul la operă. Eu cred că ora la care ar trebui să fie acasă este cel târziu în jurul orei 12 (n.r. - 00:00)", a mai spus fostul internațional.

