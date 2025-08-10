Universitatea Craiova – FC Hermannstadt se joacă ACUM! Surprize în atacul lui Mirel Rădoi

Înaintea meciului Universitatea Craiova - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la ora 18:30 pe Sport.ro în cadrul etapei a cincea din Superligă, termometrele arată temperaturi horror în Bănie!

La nivelul gazonului sunt 61,5 grade Celsius, pe scaune temperatura ajunge și la 76 de grade, în timp ce temperatura ”oficială” din aer este de 38 de grade!

Universitatea Craiova pornește ca favorită în meciul de pe „Ion Oblemenco” cu Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLigă.

Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o victorie categorică, 3-0 cu Spartak Trnava, în turul trei preliminar al Europa League, iar un succes în această seară le-ar aduce prima poziție în clasament.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FC Hermannstadt



Universitatea Craiova: S. Lung jr. – Mogoș, Stevanovic, Romanchuk – M. Rădulescu, Mekvabishvili, Al. Crețu, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba, Băsceanu

Rezerve: L. Popescu - Badelj, Mora, Screciu, Ndong, T. Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, D. Barbu, Al Hamlawi

Antrenor: Mirel Rădoi

FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu – Buș, Neguț

Rezerve: Muțiu, I. Pop - Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujbani, L. Stancu, Vuc, Chițu, Branco

Antrenor: Marius Măldărășanu

