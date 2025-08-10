Înaintea meciului Universitatea Craiova - FC Hermannstadt, LIVE TEXT de la ora 18:30 pe Sport.ro în cadrul etapei a cincea din Superligă, termometrele arată temperaturi horror în Bănie!
La nivelul gazonului sunt 61,5 grade Celsius, pe scaune temperatura ajunge și la 76 de grade, în timp ce temperatura ”oficială” din aer este de 38 de grade!
Universitatea Craiova pornește ca favorită în meciul de pe „Ion Oblemenco” cu Hermannstadt, în etapa a 5-a din SuperLigă.
Oltenii lui Mirel Rădoi vin după o victorie categorică, 3-0 cu Spartak Trnava, în turul trei preliminar al Europa League, iar un succes în această seară le-ar aduce prima poziție în clasament.
Echipele de start din Universitatea Craiova - FC Hermannstadt
Universitatea Craiova: S. Lung jr. – Mogoș, Stevanovic, Romanchuk – M. Rădulescu, Mekvabishvili, Al. Crețu, Fl. Ștefan – Houri, Nsimba, Băsceanu
Rezerve: L. Popescu - Badelj, Mora, Screciu, Ndong, T. Băluță, Teles, Cicâldău, Matei, Baiaram, D. Barbu, Al Hamlawi
Antrenor: Mirel Rădoi
FC Hermannstadt: Căbuz – Antwi, Căpușă, I. Stoica, Selimovic, Ciubotaru – Balaure, Ivanov, Albu – Buș, Neguț
Rezerve: Muțiu, I. Pop - Bejan, Oroian, Biceanu, Mihart, Gândilă, Kujbani, L. Stancu, Vuc, Chițu, Branco
Antrenor: Marius Măldărășanu