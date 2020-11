Walter Zenga si-a stabilit viitorul definitiv! Unde vrea sa antreneze italianul si cum isi motiveaza alegerea

Antrenorul in varsta de 60 de ani este liber de contract in acest moment.

Dupa divortul de Raluca, Walter Zenga se afla in acest moment in Dubai si asteapta cu interes o oferte din partea cluburilor. Antrenorul italian nu are de gand sa stea mult pe margine si isi doreste sa antreneze. Potrivit publicatiei UAE Sports News, Zenga ar fi declarat ca isi doreste sa antreneze in Emiratele Arabe Unite.

Antrenorul a transmis ca ar vrea sa se stabileasca acolo, iar interesul financiar nu e prioritar in alegerea deciziei. Zenga spune ca nu este la fel ca ceilalti antrenori "lacomi" care vin sa antreneze in aceasta zona a lumii doar pentru bani.

"Caut o noua provocare si as vrea ca aceasta sa fie in fotbalul din Emirate deoarece as vrea sa ma stabilesc aici. Nu sunt genul de antrenor lacom, care sa urmareasca doar partea financiara. Am ales Emiratele Arabe ca un drum final datorita stilului de viata frumos, legilor, traditiilor pe care le-am trait in peste 10 ani de cand locuiesc aici.", a spus Walter Zenga, citat de catre UAE Sports News.

Zenga este liber de contract dupa ce ultima oara a antrenat in Italia la actuala echipa a lui Razvan Marin, Cagliari. Italianul a mai antrenat de trei ori in Emiratele Arabe, la Al-Nasr (2011-2013), Al Jazira (2013-2014), Al-Shaab (2015-2016).

