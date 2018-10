"Uneori imi vine sa renunt!" Hagi recunoaste pentru prima data ca s-a gandit sa PLECE de la Viitorul! Ce a declarat dupa 2-1 la Botosani

Hagi recunoaste ca a luat in calcul sa renunte la Viitorul, dar spune ca satisfactiile pe care i le-au adus jucatorii din echipa l-au convins sa nu opreasca investitiile in club.

Dupa 2-1 la Botosani, Hagi si-a felicitat jucatorii. E bucuros si pentru Ianis, care a revenit cu gol dupa ce a stat cu Sepsi din cauza unei suspendari.

"Meciul l-am castigat dintr-o actiune foarte buna a lui Dragus, dupa golul ala a fost altceva. Dar defensiv am aratat foarte bine. Le-am dat foarte putine spatii. E greu la Botosani, cu o echipa artagoasa, care stie fotbal si pune presiune. Ma bucur ca am castigat punctele aici. Am vorbit cu baietii, le-am explicat ce ni s-a intamplat cu Sepsi. E inadmisibil sa tratezi asa usor faza defensiva! Trebuie sa fim mai responsabili, mai maturi. Boboc si Bradley n-au mai fost asa ofensivi, de asta cred eu ca am si castigat meciul.

Lui Ianis ii place in Moldova. Sper sa-i placa si la Iasi, in Cupa. Lui Ianis i-a mers bine aici. Am muncit bine in ultimii ani, asta se vede acum. Am simtit dinainte, lucrurile astea se vad. Am investit in tineri si imi place sa tot spun asta. Uneori imi vine sa renunt, dar avem mult talent, sunt multi copii buni, satisfactia mea este enorma pentru ca promovam multi tineri", a spus Hagi la Digisport.