Unde va juca Florin Gardos in sezonul viitor! Fundasul a primit o sansa nesperata si se va lupta pentru titlul Ligii 1!

Florin Gardos (30 de ani) se va lupta pentru un loc in primul 11 al Craiovei in sezonul viitor. Oltenii vor sa atace titlul si sa le intreaca pe CFR si FCSB.

Florin Gardos va evolua pentru Craiova in sezonul viitor. Fundasul de 30 de ani, care in ultimele sezoane a fost chinuit de accidentari, a fost reprimit in lotul oltenilor si scos de pe lista de transferuri, anunta ProSport.

Gardos, care a fost imprumutat la Poli Iasi in partea a doua asezonului trecut, nu a reusit sa isi gaseasca un angajament in strainatate, motiv pentru care va continua la Craiova.

Fost la FCSB si Southampton, Gardos a fost in negocieri cu maghiarii de la MOL Vidi, dar discutiile nu s-au concretizat.

Cum va arata defensiva Craiovei



Florin Gardos se va lupta pentru un post in centrul defensivei Craiovei cu Renato Kelic, Tiago Ferreira, Stephane Acka si Raul Hreniuc. Ultimul este un fotbalist adus de FC Arges.

Craiova s-a despartit in schimb de Donkor si Razvan Popa, ultimul fiind cedat la Gaz Metan Medias.

Martic, Gardos, Tiago/Kelic, Bancu - asa ar putea arata linia de fund a Craiovei in sezonul viitor.