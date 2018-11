Unde a fost surprins Iuliu Muresan dupa ce a disparut din fotbal

Iuliu Muresan a fost inlaturat de la CFR Cluj si n-a mai aparut deloc in spatiul public. Vechea conducere a CFR-ului se distreaza la un resort de lux din Maramures, in timp ce noua organigrama a fost completata cu Mara si Bilasco.

Doctorul Iuliu Muresan, care a fost timp de 17 ani presedintele celor de la CFR Cluj, perioada in care ardelenii au cucerit toate trofeele din palmaresul lor (4 titluri in Liga 1, 4 Cupe si 3 Supercupe ale Romaniei), si Razvan Zamfir, unul dintre cei mai abili directori sportivi din fotbalul romanesc, si-au intrerupt colaborarea cu clubul clujean, dupa racirea relatiilor cu Nelutu Varga, patronul clubului, in urma ratarii calificarii in grupele Champions League si Europa League, din ultima suferind o eliminare rusinoasa in fata luxemburghezilor de la Dudelange.

Muresan a fost inlocuit cu Marius Copilu in functia de presedinte, in timp ce Zamfir i-a lasat locul de director sportiv lui Daniel Stanciu. In club s-au intors si Bogdan Mara si Marius Bilasco, acestia urmand sa ocupe posturi in managementul sportiv al gruparii si vor avea in responsabilitate transferurilor si scouting-ului.

Din ultimele informatii, noua conducere face presiuni ca Toni Conceicao sa fie inlocuit in pauza de iarna cu Dan Petrescu, care a retrogradat in China si s-a despartit de Guizhou Hengfeng. Portughezul a dus echipa pe primul loc in Liga 1, are un salariu lunar de 10.000 de euro si are o clauza de reziliere de 100.000 de euro, dar contractul sau cuprinde mai multe dispozitii contractuale injositoare pentru un antrenor profesionist. In aceasta iarna, impreuna cu Conceicao, adus la echipa de binomul Muresan - Zamfir, ar urma sa plece si 5-6 fotbalisti cu salarii mari.

In timp ce in curtea campionei se petrec schimbari majore, Muresan si Zamfir s-au distrat impreuna cu familiile la un resort de lux din Ungureni, judetul Maramures, alaturi de afaceristul Vasile Boca, care este un apropiat al clubului clujean si a indeplinit rolul de manager de proiect la Academia CFR International Cluj.

Fostii sefi ai campioanei au baut o palinca, au mancat sarmale si alte bucate traditionale, au ascultat muzica populara, au calarit, s-au plimbat in aer curat si s-au simtit bine intr-un de decor de vis din Tara Lapusului, la poalele varfului Rapelor si varfului Magurii, la 120 kilometri de Cluj. Cei doi sunt curtati de mai multe cluburi din Romania, dar Muresan se pare ca se va dedica afacerilor, cel mai probabil in domeniul medical, el fiind de profesie medic.

Imaginile sunt preluate de pe pagina de Facebook a hotelului.