Pentru meciul amical cu Canada (5 septembrie, ora 21:00) și partida cu Cipru (9 septembrie, ora 21:45), din preliminariile Campionatului Mondial, Lucescu i-a convocat pe Horațiu Moldovan (Real Oviedo), Ștefan Târnovanu (FCSB) și Răzvan Sava (Udinese).



Fostul portar crede că selecționerul va merge, în continuare, pe mâna lui Horațiu Moldovan, portarul pe care Atletico Madrid l-a împrumutat la Real Oviedo în această vară.



Florin Prunea merge pe mâna lui Horațiu Moldovan



Românul nu a debutat până acum la noua sa echipă și, chiar dacă Târnovanu și Sava sunt titulari la echipele lor, Prunea crede că Moldovan va fi titular în meciul oficial cu Cipru.



”Sunt curios să vedem în poartă. Au fost discuții. Eu bănuiesc de ce a ales tot acești portari. De când eram eu la națională cam greu intrai între portari. Au fost acele discuții cu Ionuț Radu care joacă la Celta Vigo.



Discuțiile au fost cu Moldovan că nu apără. E greu să joci titular cu Sava, mai degrabă Târnovanu. Moldovan a apărat foarte bine la națională.



Mircea Lucescu a mai făcut schimbări aici. Cu Canada poate începe cu Târnovanu și cu Moldovan în Cipru”, a spus Florin Prunea, la Digi Sport.



De pe lista anunțată de Mircea Lucescu lipsesc Ianis Hagi și Florin Niță, doi dintre jucătorii importanți ai naționalei din ultimii ani, dar care nu au echipă de club în prezent.



Campioana FCSB dă nu mai puțin de 7 jucători. În lotul lui Mircea Lucescu se mai regăsesc jucători care își pot face debutul la această acțiune: portarul Răzvan Sava, fundașul Andrei Borza sau extrema Ștefan Baiaram.



La capitolul atacanților, de pe lista naționalei nu mai face parte Denis Alibec, care traversează o formă slabă la FCSB. În schimb, Louis Munteanu este convocat. De asemenea, rapidistul Alex Dobre revine după doi ani și jumătate la prima reprezentativă.

