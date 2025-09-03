Clubul de tradiție, ce evoluează în prezent în Liga 2, are un lot în care aproape jumătate dintre titulari sunt jucători străini.



În prezent, formația de sub Pietricica are opt fotbaliști veniți din afara țării care prind minute constant: Theo Yolou (Coasta de Fildeș), Nnochiri Kelechi (Nigeria), Carl Davordzie (Ghana), Ronald Granja (Columbia), Razak Abdullah (Ghana), Renan Sousa (Brazilia), Paul-Henri Moussinga (Camerun) și Emmanuel Asibey (Ghana).



Ceahlăul are lotul compus din nigerieni, ghanezi, portughezi, camerunezi și columbieni



Până recent, lotul Ceahlăului a fost și mai cosmopolit. Raman Chisah (Ghana), Kamil Wiktorski (Polonia), Ronald Gbizie (Coasta de Fildeș), Abel Folha (Portugalia) și Jakov Katusa (Croația) au plecat în această vară, însă clubul continuă să se bazeze pe un nucleu puternic de jucători africani și sud-americani.



În spatele acestei strategii stă și un val de selecții internaționale. Potrivit informațiilor Sport.ro, la probele de joc pentru Ceahlăul s-au prezentat numeroși fotbaliști din Nigeria, Ghana și alte țări africane.

Site-ul nostru a mai aflat faptul că, cel mai probabil, în următoarea perioadă, mai mulți jucători din țări "exotice" vor fi prezentați la echipă.



În prezent, Ceahlăul ocupă locul 8 în Liga 2, cu 10 puncte după 5 etape, având trei victorii, un egal și o singură înfrângere. Următorul meci este programat sâmbătă, 13 septembrie, de la ora 11:00, pe teren propriu, contra celor de la FC Bihor, în etapa a șasea a campionatului.

„Magiun”, posibil înlocuitor pentru Veronese la Ceahlăul

Ceahlăul Piatra Neamț a luat o decizie drastică după startul ratat de sezon și a anunțat despărțirea de italianul Marco Veronese. Momentul care a cântărit decisiv a fost eșecul usturător, 0-8 cu Concordia Chiajna, în etapa a 3-a din Liga 2.



Conducerea aștepta ca tehnicianul de 49 de ani să demisioneze după acel rezultat, dar negocierile pentru rezilierea contractului s-au întins pe aproape două săptămâni. În cele din urmă, cele două părți au ajuns la un acord, iar interimatul va fi asigurat de Valentin Avădanei și Florin Anton.

Veronese venise în vara lui 2024, în locul lui Cristi Pustai. Cariera italianului include experiențe ca „secund” la Alaves și la naționala Albaniei, dar și la Triestina, înainte de aventura din România.



Potrivit informațiilor Sport.ro, pe lista șefilor de la Piatra Neamț se află mai multe variante, inclusiv o revenire a lui Costel Ilie. Totuși, numele cel mai vehiculat este cel al lui Marin „Magiun” Barbu, liber de contract din 2019 după despărțirea de Sepsi OSK.



Barbu, o figură carismatică a fotbalului românesc, a antrenat în carieră echipe precum Ceahlăul, FC Brașov, Poli Iași sau Astra Giurgiu. Cea mai celebră performanță a sa rămâne victoria istorică obținută cu Foresta Fălticeni, 5-4 pe terenul lui Dinamo, după ce bucureștenii conduceau cu 4-0 în minutul 70.



Un alt nume vehiculat este Cristi Pustai, recent demis de Gloria Bistrița după un început modest de sezon în Liga 2, cu cinci etape fără victorie.



Este demn de menționat faptul că Marin „Magiun” Barbu a promovat Ceahlăul de două ori în Liga 1.

