Rapidistul Mattias Kait spune că principalul său hobby este golful, dar nu a mai jucat din perioada când evolua la Domzale, în Slovenia. Cel mai cunoscut jucător amator de golf din țara noastră este chiar președintele Klaus Iohannis, care nu scapă nicio vacanță pentru a merge la cluburile din Pianu de Jos sau Ciugund, județul Alba.

"Am început să joc golf când evoluam în Slovenia"

"Hobby-ul meu e să joc golf. Îmi place să joc golf, deși pe această vreme nu prea poți juca. Joc de obicei vara, dar anul trecut nu am jucat. Poate voi găsi locul și timpul să joc în acest an. Nu pot spune că am alte hobby-uri în afară de golf. Sunt jucător de golf, dar nu am apucat să joc cu președintele vostru, Klaus Iohannis (râde). Nu am jucat cu el, nu am avut plăcerea aceasta și nu sunt un jucător atât de bun.

Am început să joc golf când evoluam în Slovenia. Când m-am transferat în Norvegia, nu am mai jucat. La minus 20°C nu mai ieși afară ca să joci golf. Recunosc că nu am mai jucat de doi ani, cred că jocul meu e un pic amorțit. În această vară aș vrea să încerc din nou", a declarat Kait pentru Sport.ro.

Juca cu bentiță medicală, după ce a fost comoționat de o lovitură cu mingea

Mijlocașul central este cunoscut microbiștilor români pentru că a jucat mult timp cu o bentiță medicală de protecție pe cap. El a dezvăluit că a fost nevoit să folosească acest accesoriu, după ce a primit o minge în cap și a suferit o comoție foarte puternică.

"Foloseam banda de protecție pentru cap, nu o mai fac în acest moment. Cu un an înainte să vin la Rapid am suferit o comoție puternică. Am stat în afara terenului cam două-trei luni. Când am revenit, am fost nevoit să port acea bandă de protecție pe cap. A fost o comoție, încă nu-mi amintesc nimic petrecut în acea zi. A fost o lovitură puternică.

Nu am dat cap în cap, nu a fost o rană, ci am fost lovit cu mingea, dar s-a ajuns la comoție. Am folosit-o mai mult din motive de siguranță. În acest moment mă simt bine. Vara, desigur, a fost greu să joc cu ea, pentru că era foarte cald. Am decis să nu mai joc cu ea pe cap, dar la fiecare meci jucat am bentița în geanta cu care merg la stadion. Doar pentru cazul în care e nevoie de ea", a explicat estonianul.

Kait a făcut junioratul la Fulham

Mattias Kait (24 de ani / 186cm) este născut la Tallinn și s-a format la academiile celor de la Levadia Tallinn (2006-2014) și Fulham (2014-2018). La seniori a fost legitimat la cluburile Ross County (2018, împrumutat / Scoția), Fulham (2019 / Anglia), NK Domzale (2019-2021 / Slovenia), Bodo/Glimt (2021-2022 / Norvegia) și FC Rapid 1923 (2022-2023 / România). Are selecții pentru toate naționalele de juniori ale Estoniei și a debutat la reprezentativa de seniori a țării baltice în 2016, strângând 45 de meciuri și 8 goluri pentru "Sinisargid". Are 22 de prezențe pentru Rapid, în acest sezon, și este cotat la 800.000 de euro.

Text și foto - Gabriel Chirea