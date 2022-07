Mattias Käit (24 de ani) va rămâne la Rapid. Pe adresa clubului au sosit mai multe oferte pentru transferul mijlocașului estonian, dar giuleștenii nu vor să renunțe la alți titulari, după ce l-au vândut pe Rareș Ilie în Franța, la Nice.

Angelescu a vorbit și despre derby-ul cu FCSB și se declară impresionat de atmosfera făcută de fanii Rapidului.

Victor Angelescu: ”Kait nu va pleca. Am refuzat ofertele și am închis discuțiile”

„Ne bucurăm foarte mult că am câștigat azi, în primul rând pentru fani. E tot timpul dulce, mai ales când câștigi și mai ales când bați Steaua. Am intrat tot după un Rapid cu Steaua, CSA Steaua. E cel mai dulce când câștigi într-un derby. Sperăm să intrăm și în play-off, sezonul trecut n-am intrat.

Trebuie să ne bucurăm azi și să ne gândim la următorul meci. Ne bucurăm că am reușit să-l legitimăm la timp. Suporterii senzaționali, cei mai frumoși suporteri. Probabil că o să mai vină un jucător, când o să definitivăm vă anunțăm. Kait nu va pleca. Am refuzat ofertele și am închis discuțiile. Nu mai pleacă niciun jucător titular”, a spus Victor Angelescu, după meciul Rapid - FCSB 2-0.

Rapid, victorie clară cu FCSB în Giulești

Rapid a câștigat clar meciul din Giulești, reușind să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.