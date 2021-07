Anunt categoric facut de un oficial al Stelei: "Daca se ajunge acolo, imi dau demisia!"  Totul a plecat de la declaratiile lui MM Stoica

Echipa armatei nu uita de razboiul pe care il duce cu formatia patronata de Gigi Becali.

Dupa ce Mihai Stoica a anuntat ca FCSB va face cerere pentru a juca pe noul stadion din Ghencea, raspunsul a venit promt, de la Iulian Miu, oficial al Stelei, recent promovata in liga secunda. Acesta spune ca nu se pune problema ca FCSB sa joace in Ghencea, dupa cum i-a fost promis, altfel va pleca de la club.

"Am vazut ca si el (n.r. Mihai Stoica) spune Steaua, dar pe bluza lui si pe spate, pe panouri, scrie FCSB. E greu sa joace pe Ghencea! Daca ajunge sa joace acolo, imi dau demisia. Am mai spus-o si imi pastrez linia. Asa am fost toata viata!



Exista un proces intre cele doua parti. E greu sa existe o discutie despre asta. E imposibil sa vina si Dinamo. S-au facut stadioane. De ce nu se duc sa joace pe Giulesti, la Arcul de Triumf?", a spus Iulian Miu, la Telekom Sport.