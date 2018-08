Simona Halep, poze EXOTICE din vacanta de lux! Unde s-a relaxat inainte de US Open. FOTO

Simona Halep a petrecut o vacanta de lux inaintea reluarii activitatii competitionale.

Eliminata de la Wimbledon inca din turul al treilea, Simona Halep a avut parte de o vacanta prelungita in aceasta vara.

Numarul 1 WTA s-a relaxat intr-o zona exotica, undeva langa SUA, acolo unde a plecat deja si se pregateste pentru cele patru turnee la care va participa.

Simona e inscrisa la Rogers Cup de la Toronto, New Heaven, Cincinnati si Us Open in perioada urmatoare.

Simona Halep e favorita principala la US Open, acolo unde a pierdut in primul tur in fata Mariei Sharapova. Acum vrea revansa dupa ce s-a impus in finala de la Roland Garros. Simona se simte mai bine pe hard decat pe iarba, suprafata care a incomodat-o la Wimbledon.

SIMONA HALEP, LIDER WTA SAPTAMANA 39!





Simona Halep a ajuns la 39 de saptamani consecutive in varful ierarhiei WTA. Romanca a egalat-o astfel pe frantuzoaica Amelie Mauresmo, campioana la Wimbledon si Australian Open in 2006 si castigatoare a Turneului Campioanelor in 2005.

Halep are 911 puncte in fata lui Caroline Wozniacki, insa daneza poate mari diferenta la turneul de la Washington, la care Simona nu participa.

Cum arata top 10 WTA:

1. Simona Halep 7.571 puncte

2. Caroline Wozniacki 6.660

3. Sloane Stephens 5.463

4. Angelique Kerber 5.305

5. Elina Svitolina 5.020

6. Caroline Garcia 4.680

7. Garbine Muguruza 4.620

8. Petra Kvitova 4.550

9. Karolina Pliskova 4.485

10. Julia Goerges 3.980