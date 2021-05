"Vii cu miloaga dupa 10 ani?" Reactia lui Gica Popescu dupa ce un antrenor si-a cerut banii promisi. "S-au facut ca au uitat!"

Costel Pana sustine ca presedintele Viitorului ii este dator cu o suma de bani.

Costel Pana a fost antrenorul principal al Chindiei Targoviste in sezonul 2010 – 2011. La primul an de la reinfiintare, echipa a intrat direct in Liga 3. Clubul era sustinut financiar de Consiliul Judetean, omul politic Florin Popescu si Gica Popescu, iar presedintele executiv era Ion Craciunescu.

Costel Pana ii acuza pe Gica Popescu si pe Ion Craciunescu pentru banii pe care i-a primit, cu toate ca a reusit sa promoveze in Liga 2.

"Ceea ce ma dreanjeaza e ca se vorbeste ca eu mi-am luat toti banii. M-au sunat colegi si prieteni sa-mi bata obrazul... Ca eu am luat si ei nu! Vreau sa declar public ca nu! Pentru ca Ion Craciunescu si Gica Popescu s-au facut ca au uitat...

Sau chiar au uitat! M-am facut si eu, dar am vrut sa stie lumea din Targoviste ca mai am de primit salarii insumate de 6 000 de euro, plus o prima de promovare. Nici nu mai conteaza cat. Ca nu mai vad banii astia...

Domnul Gica Popescu, in momentul rezilierii de comun acord produsa pe 10 iunie 2011, mi-a promis ca imi va da personal suma restanta. Am avut si am incredere in continuare ca se va rezolva situatia (rade). Ii consider pierduti...

Dar daca ii voi primi prin absurd, ii voi dona la fobalul juvenil din Moreni, acolo de unde m-am lansat eu in fotbalul mare.

Sicanele la adresa mea au inceput la pauza dintre tur si retur, cand domnul Ion Craciunescu mi-a taiat 30% din salariu" , a declarat Costel Pana pentru ProSport.

Gica Popescu i-a raspuns fostului antrenor, argumentand ca daca ar fi existat acesta datorii, antrenorul nu ar fi ezitat sa se duca la comisii pentru a-si face dreptate.

"Este o cretinatate, o imbecilitate! Voi credeti astfel de idiotenii? Pai, te trezesti dupa 10 ani de zile sa vii sa spui astfel de mizerii?

De ce nu te-ai dus, Costel Pana, la comisii? Iti depui memoriu, arati ca ai de luat bani si comisiile decid. Dupa 10 ani vii si plangi...

Cum adica sa ii dau eu banii personal? Pai, ce, era echipa lui tata?! Era echipa mea?! Era echipa Primariei... Sa se duca la Chindia sa ii ia. Trebuia sa se duca dupa o luna de cand i-a expirat termenul.

Eu nu mai sunt la club de atatia ani. Am plecat la scurt timp dupa el. Trebuie sa dovedesti ca ai de primit ce spui ca ai de primit. Daca nu s-a dus la comisii pot sa cred ca nu are documente si niciun act. Altfel, isi apara propriul interes.

Cine sta un deceniu fara sa isi ia banii? Aratai contractul si cei de la comisii obligau Chindia sa plateasca.

Acum, ce vrei sa obtii? Vii cu miloaga? Daca tu stii ca ai de luat, apelai atunci si luai. Oameni buni, s-a prescris de 3 ori pana acum acea datorie, daca ea exista! E cusuta cu ata alba.

Mi-a mai zis o aberatie. Ca nu antrenează in Liga 1 din cauza lui Craciunescu. Ca, vezi Doamne, il vorbeste de rau.

Pai, ce e Craciunescu? E vreun guru al patronilor? Mai, oameni buni, nu antrenati la Liga 1 pentru ca nu va vrea lumea si nu va cauta", a raspuns Gica Popescu.