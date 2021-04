Gica Popescu, categoric in privinta obiectivului pe care Romania trebuie sa-l aiba la JO! "Daca nu facem asta, nu obtinem performanta!"

Fostul mare jucator al nationalei spera ca echipa Romaniei sa-si propuna un obiectiv indraznet pentru Jocurile Olimpice.

Unul dintre cei mai titrati fotbalisti romani din istorie, Gica Popescu, spera ca tricolorii sa faca o figura frumoasa la Jocurile Olimpice si propune un obiectiv foarte curajos. Fostul capitan al Barcelonei a vorbit despre mentalitate si crede ca daca iti propui putin, putin reusesti, asa ca Romania trebuie sa se duca cu incredere si curaj la Olimpiada.

"De ce sa nu visam? Daca nu visam, nu obtinem performanta. Asta sa-si propuna, sa obtina o medalie, ar fi ceva extraordinar pentru ca am fost atat de aproape sa jucam o finala la editia trecuta a campionatului european, cand am jucat semifinala cu Germania, am fost atat de aproape, au capatat experienta cu doua turnee finale deja in palmares, putem spune ca avem o echipa nationala de tineret cu experienta acum.

Eu am mare incredere in baietii astia. Nu conteaza ca sunt niste necunoscute, avem timp pana la vara sa invatam despre ei, eu sunt convins ca antrenorii vor studia foarte bine si la ora meciurilor cu fiecare dintre cele trei adversare, antrenorii isi vor face foarte bine temele. Repet, ei trebuie tratati cu respect, indiferent cum se numeste echipa", a spus Gica Popescu pentru playsport.