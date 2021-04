Gica Popescu face un anunt de ultima ora: "Vrem sa avem 50 la suta din capacitatea stadionului ocupata! Am inaintat o cerere, asteptam raspunsul"

National Arena urmeaza sa gazduiasca 4 partide din cadrul EURO 2020, 3 din faza grupelor si unul din optimi.

Fostul capitan al nationalei si membru in comitetul de organizare al EURO 2020 in Romania, Gica Popescu, a vorbit despre posibilitatea ca pe National Arena sa intre mai mult de 12300 de oameni, adica 25 la suta din capacitatea stadionului. "Baciul" spune ca s-a inaintat o cerere catre Ministerul Sanatatii prin care s-a cerut permisiunea de a fi prezenti peste 24.000 de oameni pe stadion pentru meciurile din cadrul ERUO 2020, urmand a primi un raspuns in viitorul apropiat.

"Bucurestiul este pregatit pentru a organiza cele patru meciuri din cadrul Euro 2020, s-a facut o munca incredibila. Vom avea 12.300 de spectatori sigur, dar Federatia Romana de Fotbal a inaintat o propunere catre Ministerul Sanatatii, prin care s-a cerut ducerea acestei limite la 50% din stadion. Urmeaza ca pana pe 28 aprilie sa instiintam UEFA de hotararea pe care am luat-o.



Este cel mai important eveniment pe care Romania l-a organizat vreodata", a declarat Gica Popescu. Meciurile care se vor disputa la Bucuresti sunt Austria - Macedonia de Nord, Ucraina - Macedonia de Nord si Ucraina - Austria, din faza grupelor, plus o partida din optimile de finala, dintre castigatoarea grupei F si formatia clasata pe locul al treilea intr-una din grupele A, B sau C.