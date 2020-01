Marius Croitoru intra in rand cu Gica Hagi si Anghel Iordanescu! Ce a facut antrenorul lui Botosani la plecarea in cantonament

Fiul tehnicianului a fost promovat la prima echipa alaturi de mai multi fotbalisti tineri de la echipa secunda a clubului.

Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botosani, a mers in aceasta iarna in cantonamentul din Antalya insotit de fiul sau, David, care face parte din lotul extins al echipei moldovene. FC Botosani s-a reunit pe 7 ianuarie, a efectuat vizita medicala a doua zi si a decolat spre Antalya pe 10 ianuarie. Conform paginii oficiale de Facebook, in lotul pentru cantonamentul de iarna se afla si tinerii Serban Tomache, Eugen David, Adrian Moescu, Alexandru Caia, Marian Tarsa si David Croitoru. Ultimul este fiul antrenorului si component al echipelor FC Botosani II (Liga 3, Seria 1, locul 11, cu 16 puncte dupa 15 etape) si FC Botosani U19 (Liga Elitelor, Seria Est, locul 11, cu 5 puncte dupa 21 de etape). In Turcia, moldovenii vor intalni pe Paksi SE (14 ianuarie), Legia Varsovia (16 ianuarie), Beroe Stara Zagora (18 ianuarie), Ahmat Groznii (20 ianuarie) si Spartak Trnava (22 ianuarie).

Marius Croitoru (39 ani) are 317 meciuri jucate in Liga 1, iar de-a lungul carierei a evoluat ca extrema dreapta sau mijlocas central ofensiv la Turistul Bucuresti, FCM Bacau, FC Vaslui, FC FCSB, Ceahlaul Piatra Neamt, Poli Iasi, FC Atyrau (Kazahstan), Astra Ploiesti, FC Botosani, ACS Poli Timisoara si CSM Pascani. Dupa ce a agatat ghetele in cui, Croitoru a indeplinit functia de director sportiv al lui FC Botosani, apoi, in iunie 2019, dupa plecarea lui Liviu Ciobotariu la nationala Libanului, el a fost numit antrenor principal al echipei, desi detinea doar licenta A si nu cea PRO, ceruta de regulament, fiind ajutat la acest capitol de Adrian Iordache. In acest moment, botosanenii se afla pe locul 7 in Liga 1 si se lupta pentru ultimele locuri de play-off cu CS “U” Craiova, Gaz Metan Medias si Viitorul.

Printre antrenorii care si-au antrenat fii la echipele lor se numara Victor Piturca (Alexandru Piturca / Steaua), Gica Hagi (Ianis Hagi / Viitorul), Anghel Iordanescu (Edi Iordanescu / Steaua), Ionel Ganea (George Ganea / Rapid) sau Cornel Talnar (George Talnar / Dinamo).