Roș-albaștrii nu au nicio victorie în campionat în acest sezon, unde au bifat o înfrângere și trei remize. FCSB vine după ce a remizat în ultima etapă cu CS Mioveni, 1-1, însă vicecampioana are un moral bun după calificarea în play-off-ul UEFA Europa Conference League, în urma victoriei cu Dunajska Streda, scor general 2-0.

Astfel, Nicolae Dică este în căutarea primei victorii în campionat, după trei consecutive în cupele europene. Antrenorul a susținut conferința de presă premergătoare meciului cu Chindia Târgoviște, iar acolo a prefațat duelul, spunând că nu acceptă altă variantă decât victoria.

Ce a spus Nicolae Dică la conferința de presă

Tehnicianul a vorbit și despre prestația echipei sale în meciurile din campionat disputate sub comanda sa, arătându-se extrem de nemulțumit de rezultatul obținut cu CS Mioveni.

„Ne așteaptă o partidă grea, i-am urmărit pe cei de la Chindia, sunt o echipă schimbată față de anul trecut. În acest campionat, de la venirea lui Mihalcea, a început să facă pressing sus, mai avansat față de anul trecut, o echipă mai agresivă, bine organizată. Trebuie să fim bine pregătiți pentru acest joc, pe faza ofensivă, o echipă care pune probleme mereu prin Neguț, Popa.

Important e să câștigăm meciul, nu contează adversarul, nu am reușit să câștigăm niciun meci în campionat până acum, trebuie să fim pregătiți să câștigăm jocul. Trebuie să dăm totul pe teren, să avem o atitudine bună, ca în meciurile anterioare, pentru a câștiga. Aici trebuie să joci orice meci ca să câștigi, nu prea există egalul pentru noi, avem 4 etape în care nu am reușit să câștigăm, trebuie să reușim asta mâine seară.

Jucătorii vin după un moral bun, am reușit o calificare în Europa, de când am venit eu avem trei victorii în trei meciuri, ar trebui să fie mâine cu încredere și cu plăcere de a juca fotbal. Nu vom câștiga jocul dacă doar intrăm pe teren, avem echipamentul frumos, sperăm să vină iar foarte multă lume, nu câștigăm jocul doar dacă suntem prezenți pe teren.

Aș numi eșec cel cu Mioveni, la meciul cu Craiova am întâlnit o echipă bună a campionatului nostru și în a doua repriză am fost echipa care a dominat, puteam să câștigăm jocul. Pe mine meciul cu Mioveni a fost cel care m-a deranjat foarte mult și ultimele 60 de minute de când am primit golul”, a declarat Nicolae Dică la conferința de presă.