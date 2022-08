David Miculescu a vorbit după ce a marcat primul său gol la FCSB: „Sunt dezamăgit!” Ce a spus despre remiza cu CS Mioveni

Vicecampioana României nu a reușit să câștige în meciul cu CS Mioveni, care a bifat prima sa remiză din acest sezon, după trei înfrângeri consecutive. Ionuț Balaur a deschis scorul pentru gazde, în minutul 26, însă cel care a restabilit egalitatea a fost noul transfer, David Miculescu, în minutul 79.

Fotbalistul transferat de la UTA Arad în schimbul a 1.7 milioane de euro a fost titular în al doilea meci consecutiv. Miculescu a marcat, după o centrare bună a lui Darius Olaru, fiind folosit de Nicolae Dică pe postul de vârf în ultimele minute de joc.

David Miculescu: „Sunt fericit că am înscris, dar dezamăgit că nu am obținut cele trei puncte!”

Fotbalistul a vorbit la finalul partidei despre reușita sa, arătându-se nemulțumit de faptul că roș-albaștrii nu au reușit să se impună.

„Pe plan personal, sunt fericit că am reușit să înscriu, dar sunt dezamăgit că nu am obținut cele trei puncte. Am venit la Steaua (n.r. FCSB) să ajut echipa, să ne batem la titlu.

Acum ne gândim doar la meciul de joi. Îmi place să joc și număr 9, dau tot ce pot indiferent de post.

(n.r. despre Conference League) Suntem optimiști că ne vom califica, am bătut cu 1-0 în tur, avem toate șansele să ne calificăm. Am avut o posesie foarte bună, ei s-au apărat aproape cu toată echipa. Nu știu ce puteam să facem mai bine, Mister știe și ne va explica. La faza golului, a venit o centrare, asta am vorbit, să venim cu mai multe centrări”, a declarat David Miculescu la finalul meciului.