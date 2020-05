I-a urcat in varful muntelui! Unde se pregatesc Alibec, Budescu si Tamas pentru reluarea campionatului

Astra s-a reunit marti la stadionul din Ploiesti, unde jucatorilor si staff-ului li s-au facut teste Covid-19.

Apoi, cu totii au plecat la Cheile Gradistei pentru urmatoarele 2 saptamani, acolo unde vor sta in carantina si se vor pregati pentru ultimele 10 etape ale actualului sezon al Ligii I.

Potrivit site-ului oficial al echipei, din lotul cu care Astra a intrat in carantina, in luna martie, lipseste bulgarul Kitanov. In schimb, au fost cooptati in lot cativa jucatori de la Astra 2, satelitul care se afla in Seria a III-a a Ligii a III-a. In total, 27 de jucatori iau parte acum la cantonamentul centralizat.

Antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Andone, a declarat ca si-ar fi dorit sa revina la antrenamente mai repede. "Urmeaza o perioada extrem de importanta din punct de vedere sportiv. Chiar daca ne doream sa incepem mai devreme, sa castigam si noi 2-3 zile, nu este nici o problema, vom recupera. Vom vedea ce se mai anunta, ce se mai schimba si ne vom adapta situatiei."