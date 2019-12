ULTIMA ORA | "U" Craiova a dat lovitura! Va semna un contract cu un sponsor URIAS! Ce GIGANTI mai sunt sponsorizati de aceeasi firma

Universitatea Craiova a semnat un contract cu un sponsor urias.

Dupa 6 ani in care au fost imbracati de firma de echipament sportiv Joma, Universitatea Craiova isi schimba sponsorul tehnic. Potrivit Fanatik, oltenii vor semna cu Puma. Daca in ultima perioada se vorbeste de schimbari la nivelul lotului, oltenii au decis in prima instanta sa isi schimbe sponsorul.

Printre echipele care mai joaca pe piept cu Puma se numara Borussia Dortmund, AC Milan, Valencia, Lyon, Bordeaux, Slavia Praga, Borussia Monchengladbach, Palmeiras sau Independiente Buenos Aires.