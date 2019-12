Marius Bilasco, DECLARATII ULUITOARE despre un antrenor din Liga 1: "Intai sa isi ia BAC-ul si dupa sa vorbeasca"

Marius Bilasco l-a atacat pe Marius Croitoru, antrenorul lui FC Botosani.

Dupa meciul FC Botosani-CFR Cluj, scor 1-0, Croitoru l-a ironizat pe Dan Petrescu pentru acestuia i s-a facut rau si nu a venit la conferinta de presa.

Fost atacant la FCSB si Unirea Urziceni, Bilasco a declarat:"Dan nu s-a simtit bine dupa meci si a preferat sa il trimita pe Minteuan. E o perioada foarte grea pentru el si poate numai cand esti implicat si stii ce se petrece zi de zi acolo iti dai seama de consumul urias pe care il ai ca si antrenor. Singurul lucru pe care as vrea sa il punctez este legat de atitudinea lui Croitoru, pentru ca e usor sa fii ironic si sa ai asa declaratie, nestiind cu adevarat ce se intampla si care e starea celuilalt antrenor".

"El are o licenta B luata prin Moldova si e trecut pe foaie ca antrenor cu portarii. Sta pe margine si da indicatii ca un antrenor principal, iar nu mi se pare in regula, pentru ca sunt antrenor care au muncit, au invatat, au platit pentru licente ca sa fie antrenori si noi ne comportam asa cu ceilalti antrenori. In primul rand ar trebui sa isi ia BAC-ul, sa isi ia licentele, ca nu are nici Bacalaureatul si vine sa vorbeasca despre Dan Petrescu si sa fie ironic, mi se pare putin deplasat. Ar trebui sa isi vada lungul nasului. E la inceput si ar trebui sa arate mai mult respect fata de un antrenor care a demonstrat", a concluzionat Bilasco.

In urma infrangerii de la Botosani, CFR a pierdut primul loc in Liga 1, dar se poate califica joi in primavara europeana cu un egal in meciul cu Celtic.