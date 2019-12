ASTRA - "U" CRAIOVA 1-0 | "Miercuri voi da si cealalta jumatate de gratar! :) Promisiunea pe care le-o face Andone jucatorilor dupa ce au ajuns pe primul loc in Liga 1! Ce spune despre situatia echipei

Astra s-a impus pe teren propriu in fata celor de la "U" Craiova, scor 1-0, printr-un gol marcat de Alibec din pasa lui Budescu. Gratie acestui rezultat, Astra este noul lider al Ligii 1 si poate fi surpriza acestui campioant. La finalul partidei, antrenorul giurgiuvenilor, Bogdan Andone, a vorbit despre partida si despre situatia Astrei din acest moment. Este noul lider al Ligii 1.

"Trebuie felicitati baietii, e munca loc, e sacrificiul lor, ma bucur pentru ei si in totalitate e meritul lor. Nu ma incalzeste cu nimic ca suntem pe primul loc, e meritul lor, noi incercam sa ii ajutam cat putem, incercam sa le creem conditii cat mai bune. Sunt momente si momente in joc, la pauza, am schimbat sistemul, am cazut de acord cu baietii sa schimbam si sa riscam putin. Au avut incredere ca pot juca in linie de 4, sa jucam in 4-4-2, ma bucur ca am jucatori cu experienta in echipa. Alibec e o pierdere, e clar acest lucru, pentru ca etapa de etapa e un jucator decisiv pentru noi, dar cine va intra cu CFR sper sa faca un meci bun. Miercuri cand ne vom reuni, voi da si cealalta jumatate, miercuri cand o sa avem antrenament, vom face un gratar.

Chiar astazi am vorbit cu patronul echipei si va plati si restantele salariale pe care le au. Cu siguranta sunt 100% convins ca lucrurile se vor rezolva si dansul isi va tine promisiunea, sunt sigur ca o va face", a declarat Bogdan Andone la finalul partidei.