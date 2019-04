ULTIMA ORA | Tucudean, liber sa plece de la CFR Cluj: "Nu duce lipsa de oferte!" Anuntul facut de liderul din Liga 1

Tucudean se pregateste de despartirea de CFR Cluj.

George Tucudean poate pleca in vara de la CFR Cluj. Atacantul de 27 de ani a fost curtat si in iarna de mai multe echipe din strainatate. Cei de la CFR nu vor sa renunte la multi jucatori, dorind sa se califice in grupele unei competitii europene.

"E un jucator atractiv pe care multe echipe si l-ar dori, sunt sigur ca nu va duce lipsa de oferte, nu numai el, sunt mai multi jucatori care vor avea oferte. Pretul corect va fi cel care se va plati la momentul respectiv. Noi ne dorim sa primim cat mai mult pentru el daca va fi cazul sa plece.



Cred ca avem un obiectiv destul de important cupele europene si ca sa-l indeplinim, vom avea nevoie de toti jucatorii care sunt, asa cred, important e sa ramana grupul pentru a accede intr-o cupa europeana" a spus Marius Bilasco la Telekom Sport.

A revenit cu gol

George Tucudean a lipsit in primele etape din playoff dupa operatia la inima, insa s-a intors pe teren si a marcat unicul gol al liderului din Liga 1 in partida cu Sepsi.

Tucudean este golgheterul campionatului in acest sezon cu 18 reusite.