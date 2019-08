ULTIMA ORA | Gabi Tamas NU poate juca pentru Astra! Avocatii ii interzic sa debuteze oficial! Motivul care il impedica sa joace

Gabi Tamas nu poate debuta pentru Astra.

Gabi Tamas s-a despartit in aceasta vara de Hapoel Haifa si a semnat cu Astra. Tamas a marcat un gol in amicalul disputat de Astra saptamana trecuta in compania celor de la Pucioasa si ar fi putut debuta intr-un meci oficial, chiar in aceasta seara impotriva celor de la FCSB. Astra nu a primit cartea verde a jucatorului din cauza faptului ca avocatii care l-au reprezentat pe Tamas in procesul din Israel, nu si-au primit banii, astfel ca debutul lui Tamas intr-un meci oficial va intarzia.

Avocatii lui Tamas fac tot posibilul ca sa isi primeasca banii, o suma de 70.000 de lei, pe care acestia se intelesesera cu patronul lui Hapoel sa le-o plateasca, dar seful formatiei din Israel nu mai vrea sa achite aceasta suma.

Pana in momentul in care Tamas nu va achita suma catre avocati, aceasta nu va primi cartea verde si nu va avea drept de joc, anunta Gsp.