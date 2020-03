ULTIMA ORA | "Saptamana viitoare se va intampla!" O echipa din Liga 1 vrea sa se retraga din campionat: "Am inceput sa deranjam!" Ce s-a intamplat

O echipa din Liga 1 se poate retrage din campionat.

Academica Clinceni a pierdut meciul de pe teren prorpiu impotriva celor de la Viitorul, scor 3-2. La finalul meciului, primarul celor de la Clinceni, Adrian Budeanu, a intrat pe gazon alaturi de cei doi fii ai sai pentru a se rafui cu brigada de arbitri. "Plecati transati de aici", ar fi fost mesajul transmis de Budeanu arbitrilor. Dupa acest episod, primarul Clinceniului a reactionat si spune ca echipa sa se va retrage din campionat.



"Clinceniul dreanjeaza fiindca a promovat si acum fiindca a inceput sa joace bine si sa faca puncte. Oricum nu avem bani, ne vom retrage din campionat. Saptamana viitoare, Clinceni se va retrage din campionat daca tot deranjam atat de tare si am ajuns ca arbitrii sa ne faca ce s-a intamplat si la meciul cu Viitorul. Am promovat cu 380.000 de euro, acesta a fost bugetul clubului sezonul trecut, iar la echipa nu ajunge nici un euro din fondurile administratiei locale. Nici un euro! Toate sumele sunt din sponsorizari, acum si din drepturi TV.

Au vazut ca am inceput sa jucam fotbal. Ilie Poenaru antreneaza excelent echipa, mi-a zis si in iarna ca varful de forma il vom atinge in play-out si asa s-a intamplat. Am jucat foarte bine cu Dinamo, iar cu Viitorul am facut un joc exceptional, n-am fi pierdut niciodata daca nu exista acel arbitraj ostil. Dar, repet, ne vom retrage din campionat daca tot nu mai suntem doriti", a declarat Adrian Budeanu pentru GSP.