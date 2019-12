Cel mai bun gazon din tara si cea mai proasta nocturna! :) Ce spune Neagoe dupa ce i-a distrus lui Dinamo visul de play-off

Din articol Daca gazonul este unul de invidiat, nocturna lasa de dorit

Hermannstadt a invins-o pe Dinamo cu 4-2.

Hermannstadt a revenit pentru al doilea meci din acest sezon pe terenul de la Sibiu. Revenirea pare sa ii fi resuscitat pe sibieni si au reusit sa o bata pe Dinamo cu 4-2. Eugen Neagoe este extrem de multumit de acest lucru si spune ca gazonul de la Sibiu este in conditii extraordinare.

"Este al doilea meci pe care il jucam la Sibiu, pe un gazon extraordinar. Cred ca este cel mai bun gazon din tara in acest moment si bineinteles suportul pe care il avem din partea fanilor. Cele 4000 de locuri au fost ocupate. Chiar daca am jucat cu doua echipe importante, am reusit sa acumulam 4 puncte. Mi-as fi dorit 6, dar e bine si asa", a spus Neagoe la PRO X.

Daca gazonul este unul de invidiat, nocturna lasa de dorit

"Sincer, daca parerea mea intereseaza, se pare ca ar trebui sa fie la alt nivel. Dar am primit aprobare sa jucam pe acest teren. Eu ce stiu ca aceasta nocturna nu va ramane permanent. Stadionul se va moderniza si va fi cu totul alt sistem de iluminat. A fost un joc ca toate celelalte, nu mai suntem la inceput, acum au deja o experienta foarte mare. Erau 3 puncte importante in joc, am reusit sa castigam si jucatorii merita felicitati pentru atitudine, pentru efortul pe care l-au facut. Nu doar cele 4 goluri, am mai avut ocazii si puteam sa mai marcam 2-3 goluri.

Eu pot sa spun doar ce s-a intamplat de cand am venit eu. Eu cred ca de la venirea mea am pierdut cel putin 6 puncte. Puteam sa fim pe locul 9 in acest moment, pentru ca am pierdut 2 puncte la Clinceni, la Medias la fel, acasa cu Voluntari unde am ratat si un penalty si in afara de asta am mai avut 3 ocazii mari singur cu portarul", a mai spus Neagoe.