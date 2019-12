Dinamovistii, daramati dupa DEZASTRUL de la Sibiu! "Toata echipa a fost KO!"

Dinamo a suferit o infrangere drastica, scor 4-2, pe terenul lui Hermannstadt, in etapa a 20-a din Liga 1.

La finalul meciului, dinamovistii au rabufnit si au oferit declaratii acide.

"Au fost cateva greseli individuale, greseli de marcaj. Am luat goluri prostesti din faze fixe. A fost gresit ca in repriza secunda n-am mai pus mingea jos. Am intrat in jocul lor, iar asta ne-a costat. Regret foarte mult ocaziile ratate, imi reprosez ca puteam fi mai agresiv si poate reuseam sa bag mingea in poarta. N-am mai vorbit de play-off inainte de meci, nici vorba. Ne-am concentrat doar pe acest meci si consider in continuare sanse de play-off", a spus Denis Ciobotariu.

"Am luat gol usor. Am pierdut fiecare duel la jumatatea terenului. N-avem nicio scuza. Nu doar apararea a fost KO, toata echipa a fost KO! Oricum, mergem inainte si incercam sa ne revenim. Toata lumea e contra noastra, sunt doar probleme la noi. Suntem bine, ne mobilizam impreuna si speram sa le dam tuturor peste nas si sa ajungem in play-off", a spus Deian Sorescu, marcatorul primului gol.

In clasament, Dinamo se afla in acest moment pe locul 7, cu 28 de puncte.