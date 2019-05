ULTIMA ORA: Pigliacelli poate pleca la o echipa de Champions League! Portarul italian al Craiovei are doua oferte bune, dar e sub contract cu oltenii pana 2022

Craiova a sperat la titlu in acest sezon, dar s-a prabusit pe final. Ramasa fara Mangia, demis de conducere, formatia din Banie a avut evolutii foarte slabe si sub comanda lui Corneliu Papura.

Craiova si-a vandut in ultimele doua sezoane cei mai buni jucatori si nu a reinvestit in aducerea unor jucatori de o valoare egala. Daca ar fi facut-o, formatia din Banie s-ar fi putut lupta cu sanse reale la titlu. Craiova a terminat doar pe 4 sezonul din Liga I.

Invinsa de Viitorul in ultima etapa a Play Off-ului, Craiova a pierdut sansa de a merge in Europa League "pe mana ei" si depinde acum de echipa lui Gica Hagi. Oltenii au nevoie ca Hagi sa cucereasca Cupa Romaniei pentru ca ei sa mearga in primul tur al UEFA Europa League.

"Craiova trebuie sa se intareasca daca vrea sa se bata cu CFR si FCSB"



Craiova trebuie sa schimbe strategia daca vrea intr-adevar sa se bata la titlu. O spun multe voci din fotbalul romanesc, intre care si Emil Sandoi. Fost antrenor in Banie, acesta este de parere ca echipa are nevoie de intariri. El l-ar vrea pe Budescu.



"Budescu are si el o varsta totusi si poate ca s-ar intoarce in Liga I", spune Sandoi.

Pigliacelli, intre APOEL Nicosia si CSKA Sofia



Desi au nevoie de intariri, oltenii mai pot pierde un fotbalist cheie! In acest moment, un alt om important al echipei are oferte tentante!

Gianluca Di Marzio, dar si publicatia bulgara Sportal anunta ca Mirko Pigliacelli este dorit de APOEL Nicosia, campioana a Ciprului in acest sezon, care va participa in UEFA Champions League, dar si de CSKA Sofia, locul 2 in Bulgaria, aflata in lupta cu Ludogorets pentru titlu!

In varsta de 25 de ani, Pigliacelli este legat de Craiova pana in 2022, ceea ce inseamna ca singura sansa a celor de la APOEL si CSKA sa-l ia este sa plateasca pentru el.