ULTIMA ORA | Oferta din America pentru Denis Alibec! Suma pe care o poate incasa Steaua si salariul urias propus atacantului

Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia sustine ca Denis Alibec este dorit de New York Red Bulls, fosta echipa a lui Thierry Henry din MLS.

Denis Alibec este dorit la New York, de fosta echipa a lui Thierry Henry. Jurnalistul Ovidiu Ioanitoaia sustine New York Red Bulls intentioneaza sa il transfere pe atacant, dupa ce Alibec a fost propus acolo de un agent roman.

Potrivit spuselor acestuia, oferta de transfer s-ar putea ridica la 3 milioane de euro, in timp ce americanii sunt gata sa-i dea lui Alibec un milion de dolari pe an.

Alibec are 3 goluri in 23 de partide jucate in acest sezon in toate competitiile.

NY Red Bulls este in acest moment pe locul 6 in conferinta de est a MLS, cu 6 puncte obtinute in 4 partide. Antrenorul echipei este Jesse Marsch.

La NY Red Bulls au mai jucat Shaun Wright-Philips, Tim Cahill si Rafa Marquez.