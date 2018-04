OFICIAL | Mutare de ultim moment realizata de Sumudica: "a transferat" din Liga 1! "Paraseste clubul dupa 4 ani! Ii multumim!"

Marius Sumudica a facut o mutare din Liga 1.

Bucurati-va de fotbal! City - Liverpool, marti, 21:45, in direct la PRO TV! Sporting - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X!

Antrenorul lui Kayserispor "l-a transferat" pe Radu Sardescu, antrenorul cu portarii de la Chiajna. Valentin Covaciu, fostul antrenor cu portarii al turcilor, a fost nevoit sa renunte din pricina unor probleme medicale.

"Antrenorul de portari, Radu Sardescu, paraseste clubul nostru dupa aproape patru ani, pentru a i se alatura lui Marius Sumudica la Kayserispor, in Turcia. CS Concordia ii multumeste, pe aceasta cale, pentru munca depusa in toata aceasta perioada si ii ureaza mult succes in continuare in cariera sa!", se arata in comunicatul Concordiei Chiajna.

Kayseri trece prin cea mai dificila perioada de cand a fost preluata de Marius Sumudica. Echipa lui Sumudica a primit 5 goluri de la Fenerbahce si 4 de la Trabzon in ultimele doua etape.