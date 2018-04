ULTIMA ORA | Craiova ia masuri impotriva lui Baluta, dupa atacul la adresa lui Mangia

Baluta a criticat decizia lui Mangia de a nu-l titulariza in meciul cu FCSB

Oficialii Craiovei se pregatesc sa ia masuri dupa declaratiile date de Baluta la finalul meciului cu FCSB.

Baluta s-a aratat deranjat de decizia lui Mangia de a nu-l titulariza. Mijlocasul a fost introdus in teren in minutul 58.

"Nu stiu ce a incercat sa imi arate prin asta (n.r Mangia). Eu eram pregatit, m-am pregatit toata saptamana, stiam ce inseamna un meci contra Stelei, pentru ca sunt oltean, si chiar sunt dezamagit de decizia dansului. As fi preferat sa joc de la inceput. A fost frustrant ca am fost rezerva. Cred ca as fi adus si un plus de prospetime, as fi impins mai mult echipa de la spate si sunt sigur ca rezultatul nu mai era acesta", a spus Baluta la interviul de dupa meci (DigiSport).