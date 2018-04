Moldova - Romania, azi la PRO X, 19:00, in preliminariile Mondialului de fotbal feminin! Clasamentul si meciurile

Nationala Romaniei joaca astazi cel de-al 5-lea meci in grupa preliminara pentru Mondial.

Romania intalneste in aceasta seara Moldova, la Chisinau, si are nevoie de o victorie pentru a ramane in continuare, cu sanse matematice, in calculele pentru calificare.

Moldova este singura echipa pe care am invins-o in grupa, in cele patru meciuri disputate pana acum. Fetele antrenate de Mirel Albon s-au impus in noiembrie, la Mogosoaia, cu 3-1.

Clasamentul grupei 6:

1. Italia 4m / 12p

2. Belgia 3m / 9p

3. Portugalia 3m / 3p

4. Romania 4m / 3p

5. Moldova 4m / 0p

Lotul Romaniei:



Portari: Andreea Paraluta (Atletico Madrid/Spania), Lavinia Boanda (Olimpia Cluj)

Fundasi: Andreea Corduneanu (Heniu Prundu Bargaului), Melinda Nagy, Teodora Meluta (ambele Olimpia Cluj), Brigitta Goder (ETO Gyori FC/ Ungaria), Adina Giurgiu (Sassuolo/Italia), Olivia Oprea (Sevilla FC/Spania), Anne-Marie Banuta (Rodez Aveyron/Franta)

Mijlocasi: Ioana Bortan (Olimpia Cluj), Stefania Vatafu (UDG Tenerife/Spania), Mihaela Ciolacu (Olimpia Cluj), Erika Gered (Vasas Femina), Andrea Herczeg (Mallbackens IF/Suedia), Bianca Sandu (Diosgyori VTK/Ungaria)

Atacanti: Andreea Voicu, Mara Batea, Cristina Carp ( toate Olimpia Cluj)

Programul urmatoarelor meciuri



10 aprilie 2018: Italia - Belgia, Moldova - Romania

8 iunie 2018: Italia - Portugalia

12 iunie 2018: Romania - Portugalia, Moldova - Belgia

30 august 2018: Moldova - Portugalia, Romania - Belgia

4 septembrie 2018: Belgia - Italia, Portugalia - Romania