ULTIMA ORA | Negoita s-a saturat si vrea sa vanda DIN NOU echipa! Suma ireala ceruta pentru clubul aflat pe locul 12

Dinamo se afla in cea mai dificila situatie din ultimii 28 de ani.

Echipa din "Stefan cel Mare" ocupa locul 12 in acest moment, pozitie ce duce la baraj, fapt nemaiintalnit pentru Dinamo dupa Revolutie. Ionut Negoita se gandeste serios, din nou, sa vanda clubul.

Omul de afaceri a comandat un audit si spera sa gaseasca rapid un cumparator pentru Dinamo, informeaza TelekomSport. Potrivit sursei citate, Negoita spera sa obtina 3 milioane de euro in schimbul pachetului majoritar de actiuni.

Negoita nu este la prima tentativa de a vinde clubul. Chiar in acest an, in luna mai, a mai avut o incercare. Un om de afaceri grec a vrut sa preia echipa pentru 9 milioane de euro. Afacerea a picat dupa ce afaceristul elen s-a declarat deranjat de faptul ca informatiile despre vanzarea clubului au aparut in presa la doar cateva ore dupa discutiile oficiale cu Negoita.