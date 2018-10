Dinamo va infrunta "Athletic Bilbao de Romania", intr-un meci cu grad ridicat de risc! Povestea clubului din Miercurea Ciuc

Echipa lui Mircea Rednic este asteptata la Miercurea Ciuc cu o nocturna mobila si jandarmi de la Tg. Mures si va infrunta o echipa formata aproape exclusiv din cetateni si etnici maghiari.

Dinamo va juca joi, 1 noiembrie, de la ora 19.00, in deplasare, meciul din optimile de finala ale Cupei Romaniei impotriva lui FC Csikszereda Miercurea Ciuc, ocupanta locului second in Seria 5 a Ligii 2. Aflata intr-o criza de rezultate si intr-o forma sportiva slaba, echipa bucuresteana va avea ca adversar un club interesant. El a fost fondat in 1904, dar a petrecut mare parte a istoriei sale in ligile inferioare din Romania si Ungaria. In prezent, clubul are ca proprietar Consiliul Local Miercurea Ciuc si a incheiat, in 2013, un parteneriat cu formatia maghiara Puskás Akadémia FC, infiintand Academia de Fotbal a Tinutului Secuiesc.

Datorita fondurilor primite din Ungaria, aici s-a dezvoltat o academie de fotbal, care acopera zona Harghita - Covasna - Mures. Exista 10 subcentre unde se formeaza copii intre 5 si 14 ani, iar cei mai buni ajung in academie. Stadionul local este unul micut, cu gazon natural, asteptandu-se promovarea in Liga 2 pentru a se investi in marirea capacitatii si in instalarea unui sistem de nocturna performant.

Laszlo Balint, cel care a antrenat-o anul trecut pe Csikszereda Miercurea Ciuc, spunea ca este un club care "a pus mare accent pe infrastructura sportiva, care se apropie de conditiile de la Hagi sau de la FCSB" si care "urmareste promovarea jucatorilor din propria academie, nu exista o interdictie pentru jucatorii romani, dar contractul de finantare cu guvernul maghiar are o clauza care specifica faptul ca la lotul echipei de seniori 80% dintre jucatori trebuie sa fie de etnie maghiara".

Strategiile celor de la Sepsi Sf. Gheorghe si FC Csikszereda Miercurea Ciuc, cele mai importante cluburi de fotbal din Tinutul Secuiesc, se aseamana cumva cu cele ale echipelor din Tara Bascilor, acolo unde Real Sociedad San Sebastian legitimeaza si jucatori din afara zonei sale geografice, in timp ce Athletic Bilbao inregimenteaza doar fotbalisti care au descendenta basca sau au crescut in acea zona a Spaniei.

Echipa din Harghita este acum antrenata de Valentin Suciu (38 ani), cel care a promovat-o pe Sepsi Sf. Gheorghe in Liga 1, iar lotul este format in majoritate covarsitoare fie din jucatori cu cetatenie maghiara, fie din etnici maghiari din Tinutul Secuiesc, avand legitimati si 3 straini - spaniolul Eder Gonzalez, marocanul Soufiane Jebari si brazilianul Fabio Guaru. Vedetele echipei sunt Szilard Veres (mijlocas, 22 ani, ex-CFR Cluj), Szilárd Mitra (mijlocas, 31 ani, ex-Sepsi) si Fabio Guaru (fundas, 31 ani, ex- Puskás Akadémia si Békéscsaba).

MECIUL ESTE UNUL CU GRAD RIDICAT DE RISC



Prezenta catorva zeci (poate chiar sute) de fani ai lui Dinamo, veniti de la Bucuresti, dar si din imprejurimi, din judete cu puternice fan cluburi dinamoviste (Mures, Alba, Sibiu, Suceava, Bacau), nu are darul de a-i linisti pe organizatori. Mai ales ca, in aprilie 2018, la ultima vizita in Tinutul Secuiesc, au existat incidente grave. Spectatorii locali au strigat "Ria, Ria, Ungaria!" si au legat pe garduri steaguri ale Ungariei, iar un fan dinamovist, care urmarea meciul dintr-un scaun cu rotile de pe pista stadionului din Sf. Gheorghe, a rupt unul dintre steagurile de pe gard si a incercat sa alerge cu el la galeria lui Dinamo, dar a fost interceptat de angajatii firmei de paza, care l-au brutalizat si i-au dat cu spray lacrimogen in fata de la cativa centimetri. Acesta a fost momentul in care galeria lui Dinamo a rupt furioasa gardul ce despartea tribuna de gazon si a incercat sa intre pe teren pentru a-l scapa pe ultras din mainile fortelor de ordine, dar jandarmii au folosit o cantitate foarte mare de gaze lacrimogene si au evacuat in forta peluza fanilor oaspeti.

"Din punct de vedere al organizarii e totul in regula. Am montat nocturna mobila si am facut tot ce am putut pentru a organiza aceasta partida in conditii bune. Conform informatiilor noastre, or sa vina sigur 50-60 de suporteri din Bucuresti. Acum nu stiu daca in afara de cei din Bucuresti vor mai veni si altii. Noi avem, conform regulamentului, obligatia sa punem la dispozitie 5% din capacitatea stadionului pentru echipa oaspete. Stadionul nostru nu e mare, are capacitate de 1.000 de locuri, am mai suplimentat cu cateva scaune, asa ca cei 5% inseamna aproximativ 60 de bilete. Suporterii lui Dinamo au un renume, au fost si un pic nervosi la meciul de la Chiajna... Am avut doua sedinte cu Jandarmeria din Ciuc si din Tg. Mures, iar reprezentantii firmei de paza cu care avem contract ne-au transmis ca planurile de actiune sunt aprobate. Noi am incercat sa ne pregatim, speram sa nu existe probleme si speram sa fie vorba de sport si nu despre altceva, de alte manifestari care nu isi au locul in sport. Dorim ca meciul sa se desfasoare in conditii normale si nu dorim sa fie incidente in tribuna", a declarat Szilard Cseke, directorul sportiv al clubului ciucan, pentru Sport.ro.

Am incercat sa vorbim si cu Valentin Suciu despre una dintre cele mai importante meciuri din istoria clubului harghitean, dar oficialii ne-au transmis ca politica clubului e ca jucatorii si membrii staff-ului tehnic sa dea declaratii doar la finalul partidelor disputate.