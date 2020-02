ULTIMA ORA | Lovitura pentru Vintila! Cat va lipsi Ionut Pantiru de pe teren dupa accidentarea suferita inainte de meciul cu CFR si cine va juca in locul sau

Cat va lipsi Ionut Pantiru de pe teren.

FCSB a pierdut derby-ul cu CFR disputat duminica in Gruia. Bogdan Vintila a surprins in alcatuirea primului 11 in momentul in care pe foaia de joc si-a facut aparitia Marko Momcilovic. Antrenorul ros-albastrilor a spus ca titularul de drept al postului de fundas stanga, Ionut Pantiru, s-a accidentat inainte de meci si de aceea a fost nevoit sa il titularizeze pe Marko Momcilovic.

Potrivit fanatik, Ionut Pantiru va avea nevoie de o luna pentru a se recupera si va rata ultimele meciuri din sezonul regulat impotriva celor de la FC Voluntari, Academica Clinceni, Dinamo si Chindia Targoviste. Pantiru ar urma sa revina la antrenamentele ros-albastrilor la inceputul lunii martie si va fi apt pentru meciurile pe care elevii lui Vintila le vor disputa in play-off. In aceste conditii, Marko Momcilovic ar putea fi folosit in continuare pe postul de fundas stanga, chiar daca a fost criticat de Gigi Becali dupa meciul de la Cluj.