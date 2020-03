ULTIMA ORA | FCSB a anuntat cum isi pot recupera banii suporterii care si-au achizitionat bilete pentru meciul cu Craiova! Comunicatul emis de club

Ce se intampla cu biletele achizitionate de suporterii FCSB pentru meciul cu Craiova.

FCSB s-a impus pe Arena Nationala, scor 4-1, in fata celor de la Universitatea Craiova, pe Arena Nationala. Meciul s-a disputat fara spectatori din cauza epidemiei de coronavirus, aceasta decizie luata de FRF venind chiar in ziua disputarii acestei partide. Pentru aceasta partida au fost multi fani care si-au achizitionat bilete, insa FCSB le va returna banii acestora.



"Procedura de restituire a contravalorii biletelor la partida FCSB - Universitatea Craiova! In urma hotararii Guvernului Romaniei, din data de 8 martie 2020, partida FCSB - Universitatea Craiova s-a disputat fara spectatori.

Astfel, toti suporterii care isi achizitionasera deja bilete pentru acest joc vor avea posibilitatea de a recupera contravaloarea tichetelor dupa cum urmeaza:

-persoanelor care au achizitionat bilete online, de pe www.bilete-fcsb.ro, le vor fi restituite sumele de bani electronic, procedura urmand a fi transmisa prin intermediul email.

-persoanele care au achizitionat tichete de la Arena Nationala vor avea posibilitatea de a le returna, primind contravalorea acestora la casa de bilete de pe Bulevardul Basarabia, conform urmatorului program:

Miercuri: 17:00-21:00

Joi:17:00-21:00

Sambata: 11:00-17:00