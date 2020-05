ULTIMA ORA | Dupa Balgradean un alt jucator a primit INTERZIS sa mai calce in baza de la Berceni! Becali nu il mai suporta si vrea sa scape de el cu orice pret

Gigi Becali i-a mai interzis unui jucator sa calce in baza de antrenament de la Berceni.

Fotbalistul celor de la FCSB, Alexandru Stan (31 de ani) a fost operat la genunchi in urma cu doua luni, iar in acest moment se afla in periaoda de recuperare. Stan este unul dintre jucatorii de care Becali vrea sa scape cu orice pret, astfel ca patronul ros-albastrilor i-a interzis sa mai vina la baza de antrenament de la Berceni, potrivit Gazetei Sporturilor.

Dupa operatia suferita, Stan are nevoie de exercitii fizice pentru a se recupera, insa Gigi Becali nu ii permite sa se antreneze. Fotbalistul a mers zilele trecute sa se antreneze, insa nu i-a fost permis, astfel ca jucatorul a apelat la sindicatul jucatorilor si va urma inca un proces cu FCSB, pe langa acela legat de trimiterea lui in somaj tehnic.

Stan a ajuns la FCSB in august 2018, cand a fost cumparat de la Astra in schimbul a 300.000 de euro. In momentul cand Becali a decis sa il cumpere, acesta era capitan la Astra si era considerat o solutie excelenta pentru postul de fundas stanga la FCSB, chiar daca este dreptaci. Becali s-a plctisit repede de acest experiment, astfel ca Stan nu a mai jucat intr-un meci oficial din 2019, de la 2-3 cu Alaskert.