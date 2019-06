Ford Puma, noul SUV construit de americani la Craiova, a fost lansat. Galerie FOTO

Ford Puma e noul SUV construit de americani la Craiova.

Ford Puma apare pe sosele in 2020 si va fi construit in fabrica americanilor de la Craiova.

Puma este un SUV de dimenisuni reduse, putin mai mare decat hatchback-ul Fiesta. Dar designul este complet diferit, iar masina este mai inalta.

Din imaginile lansate de Ford se pot observa lumini LED si o grila mare in partea frontala.

Noul Ford Puma va fi disponibil si cu doua variante de motorizare hibrida, conectate la un motor de 1.0 turbo in trei cilindri Ecoboost. Modelul de baza Ford Puma genereaza 123 de cai putere, in timp ce gama de top propune 152 de cai. Ambele motoare sunt dotate cu o cutie manuala in sase trepte, iar Ford nu a anuntat inca si o varianta automata.

Ford propune multe tehnologii moderne pentru noul SUV produs in Romania. Detectia pietonilor, Franare de urgenta, monitorizarea presiunii pentru pneuri, ESC, parcare semi autonoma sau asistenta la virarea de urgenta.



La interior, un ecran de 12.3 inci vine in varainta standard, iar acesta poate fi customizat in functie de preferintele soferului. Exista si suport Android Auto sau Apple CarPlay, dar si un sistem premium audio cu 10 boxe B&O.

Lansarea cu informatiile complete despre noul Ford Puma va avea loc in septembrie, la Salonul Auto de la Frankfurt.



VEZI IMAGINI CU NOUL FORD PUMA IN GALERIA FOTO