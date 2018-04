ULTIMA ORA | CFR a facut un transfer in plin Play Off: "A semnat NOUL ESSIEN". Cine e mijlocasul care a trecut pe la Inter

CFR Cluj l-a transferat pe mijlocasul ghanez John Kofi Essel, in varsta de 18 ani.

CFR Cluj a transferat un international ghanez de tineret. John Kofi Essel are 18 ani si e considerat "noul Essien", scrie Actual de Cluj.

Acesta a venit din Italia, de la Hellas Verona. In 2016, el a mai trecut prin curtea lui Inter Milano, dar nu a ramas pentru multa vreme.

"Are o pasa de exceptie, e prezent in joc si marcheaza, desi este un mijlocas defensiv", este caracterizarea facuta acestuia in presa din tara sa.