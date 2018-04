"Si-a demonstrat valoarea si poate fi cumparat in vara!" Italienii anunta transferul unui fundas roman in Serie A

Alin Tosca a reusit sa-i impresioneze pe italieni.

Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League! Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal!

Fundasul roman a fost integralist in victoria uriasa a modestei Benevento in fata lui AC Milan, scor 1-0. Jurnalistii italieni scriu ca romanul ar putea fi cumparat definitiv in vara. Momentan, Tosca este imprumutat de Betis la Benevento.

"De la dezamagirea din La Liga la explozia contra lui AC Milan [...] Benevento si-a descoperit joker-ul. Fundasul roman, care a avut cateva prezente in La Liga, si-a demonstrat in sfarsit valoarea sub comanda lui De Zerbi si poate fi cumparat pentru aproximativ un milion de euro", a notat jurnalistii de la gazzamercato.it.