Cea mai proasta veste pe care o putea primi Ibrahimovic! LOVITURA URIASA primita de Zlatan pe final de cariera

Zlatan Ibrahimovic si-a manifestat cat se poate de clara dorinta de a juca la Campionatul Mondial din vara.

Arsenal - Atletico, joi, 22:00, in direct la PRO X! Bucurati-va de fotbal! Bucurati-va de fotbal in direct la PRO TV! Marti, 24 aprilie, 21:45 Liverpool - AS Roma. Miercuri, 25 aprilie 21:45 Bayern - Real Madrid in semifinalele Champions League!

Starul suedez chiar a declarat cu subiect si predicat ca va reveni la nationala pentru un ultim turneu final. Selectionerul Suediei, Janne Anderson, are insa alta parere.

"Ibrahimovic a spus nu echipei nationale. A spus ca nu va mai juca pentru echipa nationala dupa Campionatul European din 2016 si am respectat asta. Daca a refuzat echipa nationala, nu cred ca ar trebui sa se mai intoarca. Nu m-a sunat, nu am vorbit cu el, cu siguranta nu este inclus in planurile mele pentru Campionatul Mondial", a declarat Janne Anderson.

Ibrahimovic si-a anuntat retragerea de la echipa nationala imediat dupa Campionatul European din 2016.