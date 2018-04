Ultima data cand Craiova castiga cu Steaua, Gica Popescu era pe teren! Mesajul transmis de fostul capitan al nationalei inaintea derby-ului care ii poate scote pe olteni din lupta pentru titlu

Steaua - Craiova, ora 20:45, este derby-ul etapei a patra a play-off-ului.

Steaua poate reveni pe primul loc al clasamentului daca o invinge pe Craiova, in timp ce oltenii pot iesi din lupta pentru titlu daca pierd pe Arena Nationala. Echipa din Banie nu a mai castigat in fata ros-albastrilor de 29 de ani.

Gica Popescu a fost pe teren la acel meci din 1989: "A fost si un moment important atunci. La 1-0 a ratat Balint un 11 metri. Erau jucatori care au facut apoi istorie la nivel de echipa nationala. Multi dintre jucatorii de la CM '90 si '94 se regaseau pe teren la acel meci", a declarat Gica Popescu.

Fost jucator al Craiovei in perioada 1984-1990, cu o perioada de imprumut la Steaua in 1988, Gica Popescu a trimis un mesaj de sustinere elevilor lui Mangia, mesaj postat de Craiova pe contul de Facebook al echipei.



"Universitatea Craiova nu a mai castigat din ’89, in deplasare, la Steaua. As vrea ca de luni Stiinta sa castige din nou pe terenul ros-albastrilor!", a fost mesajul transmis de fostul capitan al nationalei.