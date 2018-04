Steaua - Craiova, 20:45! Oltenii lupta pentru a ramane in cursa pentru titlu, dar nu au mai batut Steaua de 29 de ani! Steaua poate redeveni lider! Echipele probabile

Steaua - Craiova, ora 20:45, este derby-ul etapei a patra a play-off-ului.

CFR Cluj a revenit pe primul loc in clasament dupa remiza cu Astra, scor 1-1, insa stelistii ii pot fi lideri daca inving Craiova. De partea cealalta, oltenii isi joaca sansa de a ramane in cursa pentru titlu. Aflata la 4 puncte in spatele Stelei inaintea meciului din aceasta seara, echipa lui Mangia ar ramane doar cu sanse teoretice la castigarea campionatului in cazul unui esec pe Arena Nationala.

Steaua si Craiova sunt neinvinse in ultimele 10 etape. Diferenta este ca formatia in Banie a remizat in 5 din cele 10 meciuri. Oltenii n-au mai castigat in fata ros-albastrilor de 29 de ani.

12.000 de bilete a vandut Steaua pentru derby-ul cu Craiova, cu o zi inainte de marele meci. Casele de bilete vor fi deschise si azi, iar organizatorii se asteapta la o asistenta de aproximativ 20.000 de fani.

In sezonul regulat, meciul de pe Arena Nationala s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, in timp ce partida din Oltenia a fost una extrem de spectaculoasa. Steaua a castigat cu 5-2.



Echipele probabile:



Steaua: Balgradean - Benzar, Planic, Momcilovic, Morais - Nedelcu, Ov. Popescu - Man, Budescu, Fl. Tanase - Alibec

Craiova: Mitrovic - Popa, Kelic, Tiago - Martic, Mateiu, Zlatinski - Bancu - Burlacu, Baluta, Mitrita