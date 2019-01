Au dat afara 10 jucatori si au transferat jucatori trecuti pe la Inter si Arsenal!!! Afacerile SPECTACULOASE ale unei echipe din Liga 1

Se reinventeaza dupa 6 luni in Liga 1!

Dunarea Calarasi face totul pentru a scapa de retrogradare. Alexa a decis sa renunte la 10 jucatori in aceasta iarna. Cele mai importante nume trecute la despartiri: Kanda, Wallace, Mondoy si Mezu. In locul lor, nou promovata a adus fotbalisti cu CV-uri importante. In afara lui Sirghi, fost campion cu Otelul), a lui Daniel Benzar, Costi Nica si Nicolae Calancea, Dunarea a semnat si doi jucatori trecuti pe la Inter si Arsenal!

Calarasiul l-a convins pe portughezul Pele (31 de ani) sa semneze pana in vara. Fost fotbalist la Inter, Porto, Portsmouth sau Olympiakos, Pele a jucat ultima data la Eskilstuna din Suedia. Tot la Dunarea ajunge si Conor Henderson. Englezul de 27 de ani e tot mijlocas si a fost sub contract cu Arsenal sau Hull. In ultimul an a jucat pentru Pirin din Bulgaria. La fel ca Pele, Henderson are si el prezente in nationalele de juniori si U21 ale tarii sale.