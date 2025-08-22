Fotbalistul cu dublă cetăţenie, germană şi română, a evoluat ultima dată la formaţia secundă a FC Augsburg.



U Cluj a anunțat transferul lui Tobias Horn



Născut la Munchen în 13 septembrie 2004, Horn şi-a împărţit perioada de juniorat între cinci cluburi germane: SpVgg Hohenkirchen, TSV 1860 Munchen, DJK Sportbund Munchen-Ost, TSV 1860 Rosenheim şi FC Augsburg.



Formaţia din Bundesliga a fost cea care i-a oferit lui Horn şansa debutului în competiţia U19 a primului eşalon german, acolo unde Horn a strâns cinci prezenţe, înainte de a evolua pentru echipa secundă a lui Augsburg, în liga a patra germană, în 17 partide, unde a şi reuşit să marcheze de două ori.



În ultimele două săptămâni, Tobias Horn s-a antrenat alături de U. Cluj, iar prestaţiile sale i-au convins pe membrii staff-ului că poate pune umărul la realizarea obiectivelor propuse de Universitatea.

