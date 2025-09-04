Afacere interesantă în Superliga! Jucătorul ar putea semna cu rivala

”U” Cluj este în căutarea unui atacant pentru a-l înlocui pe Mamadou Thiam, care a plecat la FCSB în finalul lunii august. Pentru formația ardeleană cea mai bună variantă pare să fie un jucător de la rivala CFR Cluj.

”U” Cluj, gata să îl aducă pe Virgiliu Postolachi



„Șepcile Roșii” îl consideră pe Postolachi înlocuitorul perfect pentru atacantul plecat la campioana României. Cu toate că oficialii lui ”U” Cluj îl doresc, jucătorul moldovean nu va fi ușor de adus.

Ieșit din planurile lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj, Ioan Varga nu vrea să îl cedeze fără o sumă de transfer, conform informațiilor oferite de GSP.ro.

Astfel că, atacantul ar putea veni în primă fază sub formă de împrumut cu o clauză de cumpărarea și ar putea să o coste pe ”U” Cluj în jur de 100.000 de euro.

Pe lângă suma de transfer, nici salariul lui Postolachi nu va fi ușor de acoperit, avâd în vedere că în prezent câștigă în jur de 15.000 de euro pe lună.

