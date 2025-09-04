Afacere interesantă în Superliga! Jucătorul ar putea semna cu rivala

Afacere interesantă &icirc;n Superliga! Jucătorul ar putea semna cu rivala Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

”U” Cluj a pus ochii pe un jucător de la rivala CFR Cluj.

TAGS:
U ClujSuperligaCFR ClujVirgiliu Postolachi
Din articol

”U” Cluj este în căutarea unui atacant pentru a-l înlocui pe Mamadou Thiam, care a plecat la FCSB în finalul lunii august. Pentru formația ardeleană cea mai bună variantă pare să fie un jucător de la rivala CFR Cluj.

”U” Cluj, gata să îl aducă pe Virgiliu Postolachi

„Șepcile Roșii” îl consideră pe Postolachi înlocuitorul perfect pentru atacantul plecat la campioana României. Cu toate că oficialii lui ”U” Cluj îl doresc, jucătorul moldovean nu va fi ușor de adus.

Ieșit din planurile lui Andrea Mandorlini la CFR Cluj, Ioan Varga nu vrea să îl cedeze fără o sumă de transfer, conform informațiilor oferite de GSP.ro.

Astfel că, atacantul ar putea veni în primă fază sub formă de împrumut cu o clauză de cumpărarea și ar putea să o coste pe ”U” Cluj în jur de 100.000 de euro.

Pe lângă suma de transfer, nici salariul lui Postolachi nu va fi ușor de acoperit, avâd în vedere că în prezent câștigă în jur de 15.000 de euro pe lună.

Cumpărat pentru 200.000 de euro de la Grenoble în urmă cu un an, atacantul de 25 de ani a reușit șapte goluri și două pase decisive în 51 de meciuri jucate în tricoul lui CFR Cluj.

750.000 de euro este cota lui Virgiliu Postolachi, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ARTICOLE PE SUBIECT
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată &icirc;n fotbalul mare acum 16 luni
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată în fotbalul mare acum 16 luni
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața mea!&ldquo;
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: „Niciodată în viața mea!“
Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 &icirc;n Superliga
Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 în Superliga
ULTIMELE STIRI
Se zguduie vestiarul lui Real Madrid? Planul &bdquo;diabolic&ldquo; al unui superstar
Se zguduie vestiarul lui Real Madrid? Planul „diabolic“ al unui superstar
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: &rdquo;L-am sunat. &Icirc;i mulțumesc&rdquo;
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: ”L-am sunat. Îi mulțumesc”
I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu
I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu
A murit Giorgio Armani! &bdquo;Regele modei&rdquo; era și președintele unui club de baschet
A murit Giorgio Armani! „Regele modei” era și președintele unui club de baschet
Reacție categorică după transferul lui Ianis Hagi: &rdquo;Foarte mulți bani&rdquo;
Reacție categorică după transferul lui Ianis Hagi: ”Foarte mulți bani”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: &bdquo;Dacă vă spun ce salarii sunt, &icirc;ncepeți să r&acirc;deți!&ldquo;

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: „Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!